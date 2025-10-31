CPR AM : "les perspectives d'inflation ne poussent pas la BCE à agir"

(AOF) - "Comme attendu, la BCE a prolongé sa pause en laissant le taux de dépôt inchangé à 2%. La résilience de la croissance qui a surpris positivement au troisième trimestre ainsi que des perspectives d’inflation qui n’ont pas beaucoup évolué depuis les projections de septembre ne la poussent pas à agir. Les anticipations de marché n’ont d’ailleurs bougé que marginalement depuis le dernier comité", a réagi Juliette Cohen, stratégiste CPR AM suite à la décision de politique monétaire de la banque centrale européenne.

La société de gestion d'actifs indique que le communiqué de la BCE est globalement inchangé par rapport à celui de septembre : "L'inflation reste proche de l'objectif à moyen terme de 2% et l'évaluation des perspectives d'inflation par le Conseil des gouverneurs demeure globalement inchangée".

Ce communiqué fait également référence à la résilience de l'économie européenne puisque celle-ci "a poursuivi sa croissance malgré un environnement global difficile".

"Christine Lagarde a d'ailleurs précisé que les perspectives étaient positives pour la demande domestique (reprise de la consommation des ménages et de l'investissement avec les plans de relance) face à une demande étrangère en berne", souligne Juliette Cohen.

"Interrogée sur la balance des risques, Christine Lagarde a répondu que celle-ci était globalement inchangée sur l'inflation mais que 'certains risques pesant sur la croissance se sont atténués' par rapport au comité précédent. Cela peut être pris comme un biais légèrement plus hawkish", précise la stratégiste.