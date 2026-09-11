CPI Card chute en raison de la cession d'actions à prix fortement réduit par son investisseur en capital-investissement

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11 septembre - ** Les actions de CPI Card Group ( PMTS.O ), société spécialisée dans les technologies de paiement, ont chuté de 16,9 % à 22,40 dollars en pré-ouverture vendredi, après l'annonce des prix de l'offre secondaire

** PMTS annonce que des détenteurs liés à la société de capital-investissement Parallel49 Equity ont cédé environ 2,3 millions d’actions à 21,50 dollars, pour un montant d’environ 50,3 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 20,2 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Si la surallocation est intégralement exercée, les participations de Parallel49 seraient cédées, conformément au prospectus

** Le family office Tricor Pacific Capital, une filiale d’un actionnaire indirect de Parallel49, avait manifesté son intérêt pour l’achat d’environ 550 000 actions dans le cadre de cette offre

** PMTS, dont le siège se trouve à Littleton, dans le Colorado, compte environ 11,5 millions d’actions en circulation

** B. Riley Secs et D.A. Davidson sont les co-chefs de file de l'offre

** Jusqu'à jeudi, l'action PMTS a progressé de 42 % au cours des trois derniers mois et d'environ 84 % depuis le début de l'année

** Les quatre analystes couvrant le titre lui attribuent tous la recommandation “acheter”; l'objectif de cours médian est de 33 dollars, selon les données de LSEG