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CPI Card chute en raison de la cession d'actions à prix fortement réduit par son investisseur en capital-investissement
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 13:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions de CPI Card Group ( PMTS.O ), société spécialisée dans les technologies de paiement, ont chuté de 16,9 % à 22,40 dollars en pré-ouverture vendredi, après l'annonce des prix de l'offre secondaire

** PMTS annonce que des détenteurs liés à la société de capital-investissement Parallel49 Equity ont cédé environ 2,3 millions d’actions à 21,50 dollars, pour un montant d’environ 50,3 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 20,2 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Si la surallocation est intégralement exercée, les participations de Parallel49 seraient cédées, conformément au prospectus

** Le family office Tricor Pacific Capital, une filiale d’un actionnaire indirect de Parallel49, avait manifesté son intérêt pour l’achat d’environ 550 000 actions dans le cadre de cette offre

** PMTS, dont le siège se trouve à Littleton, dans le Colorado, compte environ 11,5 millions d’actions en circulation

** B. Riley Secs et D.A. Davidson sont les co-chefs de file de l'offre

** Jusqu'à jeudi, l'action PMTS a progressé de 42 % au cours des trois derniers mois et d'environ 84 % depuis le début de l'année

** Les quatre analystes couvrant le titre lui attribuent tous la recommandation “acheter”; l'objectif de cours médian est de 33 dollars, selon les données de LSEG

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6,5800 USD NASDAQ 0,00%
CPI CARD GROUP
26,9400 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2026 à 13:24:09.

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