CPC déclare avoir suspendu les chargements de pétrole à partir du port russe de Novorossiysk en raison d'une attaque de drone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a temporairement suspendu les chargements de pétrole à son terminal russe de la mer Noire, près de Novorossiysk, en raison d'une attaque de drone survenue pendant la nuit, qui a endommagé son bureau.

Il n'a pas fourni d'autres commentaires, se référant à ses déclarations antérieures concernant ses opérations, qui reprennent généralement une fois que l'alerte à l'attaque est levée.