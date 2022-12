CP VOGO : VOGO signe un contrat pour le déploiement de sa solution d’arbitrage vidéo et audio (VAR) sur le championnat de football en Estonie

VOGO signe un contrat pour le déploiement de sa solution

d’arbitrage vidéo et audio (VAR) sur le championnat de football en

Estonie

VOGO (code ISIN : FR0011532225 - Ticker : ALVGO) annonce la signature d’un contrat

exclusif avec le championnat de football estonien. VOGO devient ainsi le fournisseur

officiel de l’arbitrage vidéo et audio (VAR) pour cette compétition.

Les solutions VOGOSPORT et VOKKERO dédiées aux « Pros » seront déployées sur une

période initiale de 3 ans pour l’ensemble des rencontres du championnat national. Ce

nouveau contrat démontre la pertinence des solutions technologiques déployées par le

Groupe et la place acquise dans le football à l’échelle internationale.

Avec plus de 30 éditions au compteur, le championnat de Football en Estonie se tient chaque année

de mars à novembre. Il regroupe 10 équipes de l’élite pour un total de 180 rencontres.

Dans le cadre de cette compétition, VOGO a signé un contrat de 3 ans pour le déploiement de sa

solution d’arbitrage vidéo et audio (VAR). C’est sa première référence VAR dans le football pour

l’intégralité d’un championnat. Son déploiement aura lieu à compter de mars 2023.