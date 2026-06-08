CP VALBIOTIS : Valbiotis annonce la signature d’un accord de distribution exclusif au Qatar, une nouvelle étape dans le déploiement de la marque au Moyen-Orient

Valbiotis annonce la signature d’un accord de distribution
exclusif au Qatar, une nouvelle étape dans le déploiement de la marque au Moyen-Orient
• Signature d’un accord de distribution exclusif avec Al Danah Medical Company, acteur reconnu du secteur de la santé et de la nutrition au Qatar ;
• Commercialisation sur le marché Qatari des 4 produits :
ValbiotisPRO® (ValbiotisPRO®Cholestérol ; ValbiotisPRO®Santé Métabolique, ValbiotisPROCardio-Circulation et Steadrive® ex Totum 448) dans un premier temps ;
• Premiers revenus attendus à compter de 2027.
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