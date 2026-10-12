CP VALBIOTIS : Résultats du premier semestre 2026

Organisation commerciale, offre produits, international :

trois catalyseurs pleinement activés pour accélérer les ventes



• France : une organisation commerciale désormais opérationnelle (3 directeurs régionaux, 19 attachés à la promotion médicale), adossée à 25 groupements partenaires fédérant près de 4 800 officines ; 599 pharmacies clientes (+26 % en six mois)

• Une gamme ValbiotisPRO® complète suite au lancement de ValbiotisPRO® Foie : quatre solutions à l'efficacité cliniquement démontrée et une reconnaissance scientifique de premier plan (publication dans Nature Communications)

• International : trois accords structurants signés ; coentreprise chinoise en ordre de marche pour des premières ventes d'ici fin 2026 ; premiers enregistrements de produits au Moyen-Orient au premier semestre 2027

• Chiffre d'affaires semestriel de 0,8 M€ (+130 %), conforme à la fourchette annoncée, et hausse limitée des dépenses opérationnelles (+8 %, à 5,5 M€)

• Trésorerie de 11,7 M€ au 30 juin 2026, renforcée par l'augmentation de capital de juin, avec un horizon de trésorerie à fin 2027

• Retrait des ambitions financières communiquées au marché pour la période 2026-2030 ;

Confiance dans l’accélération de la trajectoire de croissance dès le second semestre 2026

• Un cap stratégique renforcé : s'imposer comme un acteur de référence des produits cardiométaboliques à l'échelle internationale