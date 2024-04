CP METEX : Recherche de conditions d’accès à un sucre à prix compétitif : visite du ministre délégué chargé de l Industrie et de l Énergie sur le site d Amiens

Recherche de conditions d accès à un sucre à prix compétitif : visite du ministre délégué chargé de l Industrie et de l Énergie sur le site d Amiens

Clermont-Ferrand, le 8 avril 2024 à 19h30 – (FR0004177046), Le groupe METabolic Explorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, a accueilli ce lundi 8 avril Monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l Industrie et de l Énergie, dans son usine d Amiens.

À cette occasion, le ministre a pu échanger avec les élus et les dirigeants du groupe METEX, ainsi qu avec les représentants syndicaux du site d’Amiens au cours d une réunion de travail sur la manière dont les pouvoirs publics travaillent pour trouver des conditions d accès à un sucre à prix compétitif. Ces échanges se sont poursuivis par une visite des installations de l’usine.