CP KERLINK : Résultats semestriels 2022

Un premier semestre réussi

Croissance des ventes de 33% ; EBITDA positif hors provision

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of

Things - IoT), publie aujourd’hui ses résultats semestriels consolidés 2022.

Sur le 1er semestre 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 10 m€, en progression de 33% à période

comparable, s’appuyant notamment sur un 2nd trimestre 2022 en progression de 65% par rapport au 2nd

trimestre 2021.

Les résultats du semestre bénéficient du dynamisme de l’activité provenant particulièrement de la hausse

des ventes d’équipements d’infrastructures réseau entre le 1er et le 2ème trimestre 2022, se traduisant par

un taux de marge brute de 46,8% (contre 48,5% au 1er semestre 2021). L’EBITDA, en dépit de la hausse des

investissements destinés à la poursuite du développement et à la sécurisation des approvisionnements,

ressort à -757 k€ après prise en compte d’une provision de 818 k€ portant sur un client dont la créance n’a,

à ce jour, pas été recouvrée.