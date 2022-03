CP KERLINK : Résultats annuels 2021

Résultats annuels 2021 - Excellent niveau d’activité

Progression des résultats, EBITDA proche de l’équilibre

Un carnet de commandes record dans un contexte économique exigeant

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of

Things - IoT), publie aujourd’hui ses résultats annuels consolidés pour l’exercice 2021.

Après un exercice 2020 marqué par les effets de la situation sanitaire, Kerlink a retrouvé la voie de la

croissance au terme d’une année de forte conquête commerciale. Le chiffre d’affaires du Groupe en 2021

s’élève à 19,9 M€, en hausse de 78% par rapport à l’exercice 2020 (11,2 M€). Cette performance est

supérieure de près de 5% à la valeur haute de la fourchette des objectifs annoncés à l’occasion des

résultats semestriels, avec un atterrissage qui était alors envisagé entre 16 et 19 M€.