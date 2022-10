CP KERLINK : Kerlink® en 2025 : un Groupe en croissance forte et rentable

Kerlink® en 2025 : un Groupe en croissance forte et rentable

Cap des 40 M€ soit un doublement du chiffre d’affaires (vs 2021)

Marge d’EBITDA : 15%

Chiffre d’affaires neuf mois à fin septembre 2022 : + 20% (vs cumul 9 mois 2021)

Confirmation de l’objectif 2022 :

Chiffre d’affaires en croissance attendu à plus de 20 M€

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of

Things - IoT), dévoile aujourd’hui son nouveau plan stratégique à 3 ans, « SERVE IoT 2025 », qui doit

permettre au Groupe de conforter sa place parmi les leaders mondiaux de l’IoT et d’inscrire dans la durée

une nouvelle trajectoire de croissance et de progression de la rentabilité.