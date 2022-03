CP KERLINK : Digital Twin Services, Aqualabo et Kerlink collaborent sur un démonstrateur d’un système LoRaWAN complet pour surveiller la qualité de l'eau de mer à l’île Maurice

Le système de surveillance, un démonstrateur complet retenu dans le cadre du programme d'innovation "Blue Resilience" financé par le gouvernement, a été conçu et installé par Digital Twin Services (DTS), un fournisseur mauricien de solutions technologiques spécialisé dans les solutions de l'industrie 4.0. DTS intègre les produits de deux entreprises françaises spécialisées dans l'IoT, Aqualabo - concepteur, fabricant et fournisseur d'une large gamme d'appareils et d'instruments d'analyse dédiés à la qualité de l’eau - et Kerlink (AKLK - FR0013156007) - spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT).