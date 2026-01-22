CP KERLINK : Chiffre d’affaires 2025

Chiffre d’affaires 2025

Activité en croissance +26% ; 14,7 M€



Perspectives 2026

Un carnet de commandes de 7,5 M€





COMMUNIQUE DE PRESSE

Thorigné-Fouillard, France – 22 janvier 2026, 18h00



Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT) publie le chiffre d’affaires de son exercice 2025.

L’exercice 2025 a été marqué par un rebond de l’activité malgré un contexte économique général toujours difficile. Dans cet environnement volatil et offrant peu de visibilité, Kerlink publie un chiffre d’affaires en hausse de 26% à 14,7 M€ contre 11,7 M€ sur l’exercice 2024.

Les opérateurs privés ont porté cette dynamique tout au long de l’année. Ils représentent près de 95% de l’activité totale de Kerlink avec un chiffre d’affaires en hausse de 27% par rapport à l’exercice précédent. Tous les segments (Smart City & Quality of Life, Smart Agriculture & Environment et Smart Building & Industry) sont en croissance.

Au niveau géographique, la zone EMEA représente 89% de l’activité totale, avec un chiffre d’affaires de près de 13 M€, en progression de 20%. La zone Amériques réalise également une bonne performance avec un chiffre d’affaires de 1,1 M€, multiplié par 5 à période comparable. En Asie, l’activité reste non significative.

Le chiffre d’affaires annuel se décompose en ventes d’infrastructures réseaux pour 86% et en ventes de services pour 14%. Les ventes de services ressortent en repli de 29% en 2025, avec