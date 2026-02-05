CP INTRASENSE : Un chiffre d’affaires annuel 2025 en croissance de +43% à 3,2 M€, en ligne avec les objectifs annuels
• Atteinte des objectifs financiers : un chiffre d’affaires en hausse de +43% par rapport à 2024, porté par la bonne dynamique commerciale à l’international de Myrian®
• Poursuite de la stratégie d’innovation avec plusieurs certifications qui renforcent le portefeuille produit
Montpellier, France, le 05 février 2025, 17h45. Intrasense (ISIN : FR0011179886 – Mnémo : ALINS), expert français en solutions d’imagerie médicale enrichies d’IA facilitant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique, publie son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2025.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer