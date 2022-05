CP INNELEC : Croissance du chiffre d’affaires annuel 2021-22 de +7,0% à 134,4 M€ / Des perspectives positives pour les trois années à venir

Le quatrième trimestre contribue positivement à l’activité annuelle. Notre société a bénéficié au

global de la diversification entamée dans nos lignes de produits. La montée en puissance de

l’animation de licences de produits non dématérialisables et des ventes d’accessoires est

particulièrement sensible. Sur l’ensemble de l’exercice 2021-2022, clos au 31 mars 2022, Innelec

publie un chiffre d’affaires annuel de 134,4 millions d’euros, en progression de +7,0%.