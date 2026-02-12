CP INNELEC : Chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice 2025/2026

Après le début de reprise constatée au 1er semestre (avril à septembre 2025), l’activité a connu un ralentissement sur le troisième trimestre (octobre à décembre 2025) dans un contexte de marché attentiste.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2025-26 (avril à décembre 2025), Innelec publie un chiffre d’affaires de 86,5 M€, en baisse de 10% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Cette baisse s’explique par un ralentissement des ventes de consoles et accessoires de jeux, partiellement atténuée par une stabilité des ventes de jeux et une croissance de 13 % des produits dérivés sous licence.