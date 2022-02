CP INNELEC : Chiffre d’affaires 9 mois 2021-22 : 107,1 M€ en hausse de +7,1%

Chiffre d’affaires 9 mois 2021-22 : 107,1 M€ en hausse de +7,1%

L’activité d’INNELEC progresse de 7,1% à 107,1 M€ sur les neuf premiers mois de l’exercice

2021-22 (avril-décembre 2021).

En cumul sur les 9 premiers mois de l’exercice, l’activité Gaming (Jeux video et Consoles) est en

léger recul (-1,9%).

L’activité Accessoires gaming affiche une progression globale de 8,3%. Notre marque propriétaire

Konix (+9,1%) confirme sa position de marque leader en volume sur le marché français sur l’année

2021. L’enrichissement de notre portefeuille d’accessoires et de produits High-Tech avec une

croissance de + 82% confirme le potentiel d’avenir de cette nouvelle activité.

Les Produits dérivés sous licence dans l’univers de l’Entertainment affichent quant à eux une forte

croissance de + 64% dans la lignée de la dynamique observée ces derniers mois et confirment la

réussite de la stratégie d’évolution du mix produit mise en oeuvre par le groupe.