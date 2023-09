CP GROUPE CRIT : Premier semestre 2023 Croissance de l’activité Solidité des résultats

Groupe CRIT (FR0000036675 – CEN), acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à

l’international, annonce les résultats de son 1er semestre d’activité de l’exercice 2023. Les comptes ont été arrêtés par le

Conseil d’Administration réuni le 12 septembre 2023.

Chiffre d’affaires en hausse de 10,5%

Solidité de l’activité Travail temporaire, progression continue des activités aéroportuaires

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur le premier semestre 2023 ressort à 1 235,9 M€ en hausse de 10,5% par

rapport à la même période 2022. Cette progression intègre un impact périmètre de 4,9% lié à l’intégration de OK Job,

société suisse consolidée à compter du 1er janvier 2023. Grâce à cette acquisition, l’international représente désormais

plus du quart de l’activité du Groupe (26,5% au premier semestre 2023). A périmètre et change constants, la croissance

organique du Groupe ressort à +5,6% sur le semestre.