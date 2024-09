CP ENTECH : Entech à nouveau reconnue pour sa performance extra-financière

Entech à nouveau reconnue pour

sa performance extra-financière



Quimper, le 17 septembre 2024 à 17h45 – Entech (FR0014004362 – ALESE), société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, publie sa notation extra-financière 2024 (basée sur l’exercice 2023). Pour la troisième année consécutive, cette notation progresse de plusieurs points, permettant à Entech d’accéder au niveau Platine avec une note globale de 82/100.

Une performance extra-financière en progression de 8 points

La notation réalisée par l’agence EthiFinance récompense l’excellente performance extra-financière d’Entech, en progression de 8 points par rapport à 2023. Le référentiel établi par EthiFinance distingue 4 niveaux de maturité en fonction du score global obtenu : Bronze, Argent, Or et Platine pour les sociétés obtenant un score supérieur à 80/100.