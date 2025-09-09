 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CP ENTECH : Chiffre d’affaires semestriel 2025 : 27,5 M
information fournie par Boursorama CP 09/09/2025 à 17:45

CP ENTECH : Chiffre d’affaires semestriel 2025 : 27,5 M
Un semestre en ligne avec les objectifs annuels


· Des succès commerciaux structurants

· Un niveau record d’entrées en commandes (+100 M€) qui contribuera à l’accélération de la croissance au second semestre

· Confirmation de l’objectif 2025 : 80 M€ de CA associé à un EBITDA positif
Au titre du 1er semestre 2025, Entech publie un chiffre d’affaires de 27,5 M€, en progression de 9% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent ; un chiffre en ligne avec les objectifs annuels du Groupe (80 M€ de CA associé à un EBITDA positif).

