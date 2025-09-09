CP ENTECH : Chiffre d’affaires semestriel 2025 : 27,5 M

Un semestre en ligne avec les objectifs annuels





· Des succès commerciaux structurants



· Un niveau record d’entrées en commandes (+100 M€) qui contribuera à l’accélération de la croissance au second semestre



· Confirmation de l’objectif 2025 : 80 M€ de CA associé à un EBITDA positif

Au titre du 1er semestre 2025, Entech publie un chiffre d’affaires de 27,5 M€, en progression de 9% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent ; un chiffre en ligne avec les objectifs annuels du Groupe (80 M€ de CA associé à un EBITDA positif).