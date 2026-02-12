CP ENOGIA : Chiffre d’affaires de l’exercice 2025 : +57% (12,6 M€)
Une dynamique commerciale qui accélère : carnet de commandes à 26,8 M€ fin 2025, en hausse de 52% sur six mois
Au 31 décembre 2025, ENOGIA enregistre un chiffre d’affaires de 12,6 millions d’euros (M€), faisant ressortir une croissance de 57%, parfaitement en ligne avec l’objectif que s’était fixé la Société sur l’année (>50%). La part réalisée à l’international s’est renforcée, à 91% du chiffre d’affaires, portée principalement par une solide dynamique en Asie.
