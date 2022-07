CP COGELEC : Croissance forte du chiffre d’affaires au 2ème trimestre : + 21,8 %

Le chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre s’élève à 15,7 M€, en croissance forte de

21,8 % par rapport au même trimestre 2021. Ce niveau de ventes est d’autant plus significatif

qu’il s’inscrit dans un contexte général de marché en retrait lié notamment à l’attentisme

des grands donneurs d’ordres.

Cette performance est portée par le dynamisme des ventes d’Intratone tant en France qu’en

Europe et confirme la qualité du positionnement de la marque leader dans le domaine de

l’interphonie GSM.

Croissance forte des abonnements à la fois en France et en Europe

Les abonnements augmentent de 20,6 % sur le 2

ème trimestre (4,1 M€ contre 3,4 M€ au 2ème

trimestre 2021) et également de 20,6 % sur l’ensemble du semestre (7,9 M€ contre 6,6 M€

un an auparavant). Au 30 juin 2022, la marque Intratone compte ainsi plus de 1,7 millions

de logements abonnés.

En France, le chiffre d’affaires ressort en progression de 20,3 % sur le 2

ème trimestre (13,8

M€ contre 11,4 M€ en 2021). Avec une hausse tarifaire appliquée en début d’exercice, les

ventes en France s’inscrivent en hausse de 13,5 % sur l’ensemble du semestre, à 26,1 M€

contre 23,0 M€ au 1er semestre 2021.