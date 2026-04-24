CP BILENDI : Calendrier financier 2026

Paris, le 24 avril 2026 – Bilendi, un leader mondial des technologies, des données et des

solutions d'IA pour le secteur des études de marché, publie son calendrier financier pour l’exercice

2026

Date Publications

4 mai 2026 Chiffre d’affaires T1 2026

23 juillet 2026 Chiffre d’affaires S1 2026

7 octobre 2026 Résultats S1 2026

3 novembre 2026 Chiffre d’affaires T3 2026

24 février 2027 Chiffre d’affaires 2026

31 mars 2027 Résultats annuels 2026

À propos de Bilendi

Bilendi est un leader mondial des technologies, des données et des solutions d'IA pour le

secteur des études de marché. La mission de Bilendi est de collecter et traiter des données

fiables, de manière éthique, auprès des consommateurs, citoyens, patients, professionnels, à

destination des chercheurs afin de mieux comprendre notre société, et pour les acteurs

économiques et politiques, afin qu'ils prennent les décisions de manière informée.