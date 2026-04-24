CP BILENDI : Calendrier financier 2026
Paris, le 24 avril 2026 – Bilendi, un leader mondial des technologies, des données et des
solutions d'IA pour le secteur des études de marché, publie son calendrier financier pour l’exercice
2026
Date Publications
4 mai 2026 Chiffre d’affaires T1 2026
23 juillet 2026 Chiffre d’affaires S1 2026
7 octobre 2026 Résultats S1 2026
3 novembre 2026 Chiffre d’affaires T3 2026
24 février 2027 Chiffre d’affaires 2026
31 mars 2027 Résultats annuels 2026
À propos de Bilendi
Bilendi est un leader mondial des technologies, des données et des solutions d'IA pour le
secteur des études de marché. La mission de Bilendi est de collecter et traiter des données
fiables, de manière éthique, auprès des consommateurs, citoyens, patients, professionnels, à
destination des chercheurs afin de mieux comprendre notre société, et pour les acteurs
économiques et politiques, afin qu'ils prennent les décisions de manière informée.
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