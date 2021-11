CP BILENDI : Bilendi acquiert le groupe respondi, acteur européen de la collecte de données pour les études de marché

Bilendi acquiert le groupe respondi, acteur européen de la collecte de données pour les études de marché

Paris, le 22 novembre 2021 - Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des données pour les études, annonce la signature d’un accord pour l’acquisition du groupe allemand respondi, acteur européen de la collecte de données pour les études de marché et l’un des acteurs référents des panels online en Europe.

Fort de cette opération stratégique, Bilendi franchit une nouvelle étape majeure dans son développement et se renforce sur les trois premiers marchés européens : Allemagne, France et Royaume Uni. Le nouvel ensemble bénéficiera d’une présence européenne d’équipes locales, d’une offre de panels online de la plus grande qualité, de technologies particulièrement innovantes, et d’une capacité d’investissement exceptionnelle afin d’offrir les meilleures solutions à ses clients.