CP Agences de Papa : “Versity®” séduit les investisseurs Énorme succès du 1er round de l’ICO initiée par Les Agences de Papa

“Versity®” séduit les investisseurs

Énorme succès du 1er round de l’ICO initiée par Les Agences de Papa

▪ 4.750.000 $ récoltés au 1er round de l’ICO Versity®

▪ Un projet de métavers immobilier attractif et déjà très attendu pour les rounds à venir

▪ Entrée de nouveaux investisseurs au capital des Agences de Papa

Versity®, le métavers des Agences de Papa qui fait rentrer l’immobilier dans une nouvelle ère !

L’ICO (Initial Coin Offering) de Versity®, le projet métavers des Agences de Papa, est officiellement lancé depuis le 23 juin dernier avec un premier round qui a tenu toutes ses promesses. En effet, en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, ce n’est pas moins de 4.750.000 $ de token Sity® qui ont été réservés entre la prévente et le 1er round. Un engouement immédiat et un afflux important de nouveaux investisseurs qui crédibilise encore plus fortement ce projet de métaverse immobilier. Les prochains rounds s’annoncent prometteurs. De nombreux futurs investisseurs n’ayant pu rejoindre le premier round se sont déjà manifestés pour ne pas manquer les suivants sur les réseaux sociaux du projet Versity.