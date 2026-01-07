Covivio s'associe avec Blue Owl pour détenir des sites de Thales
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 08:17
Depuis 2002, la foncière accompagne Thales à Vélizy, avec 3 sites loués pour 12 ans en moyenne et représentant, sur plus de 126 000 m², la plus grande implantation du groupe de défense dans le monde avec près de 6000 collaborateurs.
L'opération avec les fonds gérés par Blue Owl, devant être réalisée au cours du 1er semestre 2026, consiste en la création d'une joint-venture détenue à 51% par Covivio et 49% par Blue Owl, qui a vocation à détenir ces 3 sites.
L'opération valorise l'intégralité de ces sites à 503 millions d'euros. Pour Covivio, la transaction représente l'équivalent de 138 MEUR PdG (part du groupe) de vente, en prime par rapport à la valeur de fin 2024.
"Elle ouvre également un nouveau chapitre pour continuer à accompagner l'expansion de grands partenaires locataires tout en participant au rééquilibrage du patrimoine en faveur des hôtels", ajoute la foncière.
Valeurs associées
|54,4000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
