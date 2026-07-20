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Covivio-Résultat net ajusté +7,3% sur un an, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 18:49

Covivio CVO.PA a fait état lundi d'une hausse de 7,3% sur un an de son résultat net récurrent du premier semestre, qui ressort à 282,4 millions d'euros, le groupe citant la résilience de l’activité locative, la contribution des loyers dans les sociétés mises en équivalence, la progression des revenus d’asset management et la dynamique des revenus de développement et autres.

"Covivio a renforcé son exposition aux hôtels et la centralité de son portefeuille, tout en signant 103.800 mètres carrés d’accords locatifs et en augmentant ses revenus annexes", a déclaré Christophe Kullmann, directeur général, dans un communiqué.

L'entreprise française a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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