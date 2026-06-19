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Covivio maintenu dans les "Best Managed Companies" de Deloitte France
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 08:50

Covivio annonce avoir reçu le label "Best Managed Companies" de Deloitte France pour la 5e année consécutive, figurant ainsi parmi les 49 entreprises françaises lauréates de l'édition 2026 de ce programme, qui récompense l'excellence des pratiques managériales et la performance durable des organisations.

Lancé en France en 2021 par le cabinet de conseil et d'audit Deloitte, le programme "Best Managed Companies", créé il y a plus de 30 ans au Canada, est aujourd'hui présent dans plus de 46 pays et rassemble plus de 1 300 entreprises, rappelle la société foncière.

Il récompense les entreprises qui se distinguent par la qualité de leur gestion et par leurs performances, à l'issue d'un processus d'évaluation fondé sur quatre critères principaux : la stratégie, les ressources et l'innovation, la culture et l'engagement, ainsi que la gouvernance et les aspects financiers.

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