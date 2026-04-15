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Covivio-Les revenus au T1 en hausse de 2,5%
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 18:21

Covivio CVO.PA a fait état mercredi d'une hausse de 2,5% de ses revenus au premier trimestre, porté par une bonne dynamique de l’ensemble de ses activités.

Sur la période de janvier à mars, le groupe a enregistré des revenus de 248 millions d’euros, soit 166 millions d'euros en part du groupe, selon un communiqué.

Le groupe a fait état d’un taux d’occupation élevé, à 97%, et une durée ferme moyenne des baux de 6,3 ans.

(Redigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

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