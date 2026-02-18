 Aller au contenu principal
Covivio-Le résultat net récurrent dépasse les attentes en 2025
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 18:21

Covivio CVO.PA a fait état mercredi d'un résultat net récurrent pour 2025 au-dessus de ses objectifs, la société française de gestion foncière citant la bonne dynamique de ses principaux marchés immobiliers.

Le résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) annuel ressort à 526,5 millions d'euros, dépassant les attentes à environ 515 millions d’euros annoncées en juillet.

Pour 2026, Covivio vise une hausse de 4% de son résultat net récurrent par action.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

