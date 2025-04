Covivio Hotels: léger repli des revenus trimestriels information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 13:28









(CercleFinance.com) - Covivio Hotels affiche des revenus hôtels de 68 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2025, en progression de près de 2%, compte tenu de l'impact des cessions d'actifs réalisées en 2024, mais en hausse de 4,6% à périmètre constant.



Sur le trimestre, la foncière a signé pour 20 millions d'euros de nouveaux engagements de cessions, sur quatre actifs en France, continuant ainsi sa stratégie de se désengager d'actifs situés dans des zones secondaires.



Par ailleurs, son AG du 15 avril a validé la proposition de paiement du dividende de 1,50 euro par action, avec option de paiement en actions nouvelles à un prix unitaire de 18,57 euros, pour un règlement-livraison ou un paiement en numéraire le 19 mai.





