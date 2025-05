Covivio Hotels: 82% du dividende 2024 payé en actions information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - Covivio Hotels annonce qu'à l'issue de la période de souscription, ouverte du 28 avril au 13 mai inclus, 82,31% du capital a opté pour le paiement en actions de son dividende au titre de l'exercice 2024, dividende d'un montant de 1,50 euro par action.



Le paiement du dividende et le règlement-livraison des actions nouvelles auront lieu le 19 mai. Les 9.848.860 actions émises, à un prix unitaire de 18,57 euros, porteront jouissance courante et feront l'objet d'une demande d'admission sur Euronext Paris.



Cette opération représente une augmentation de capital de 183 millions d'euros pour la foncière spécialisée dans l'hôtellerie et lui permettra de se doter de moyens supplémentaires pour poursuivre son développement.





