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Covivio et AccorInvest négocient le rapprochement de la propriété de murs et de fonds de commerce d’hôtels détenus conjointement
information fournie par Reuters07/11/2023 à 18:38

Covivio SA CVO.PA :

* COVIVIO ANNONCE ENTRER EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC ACCORINVEST, AFIN DE RAPPROCHER LA PROPRIÉTÉ DE MURS ET DE FONDS DE COMMERCE D’HÔTELS DÉTENUS CONJOINTEMENT

* L'OPÉRATION PRENDRAIT LA FORME D'UN ÉCHANGE DE FONDS DE COMMERCE, ACTUELLEMENT DÉTENUS PAR ACCORINVEST, CONTRE DES MURS D'HÔTELS APPARTENANT À COVIVIO HOTELS

* A L'ISSUE DE L'OPÉRATION, 24 HÔTELS SERAIENT DÉSORMAIS DÉTENUS EN MURS ET FONDS PAR COVIVIO HOTELS ET 10 PAR ACCORINVEST

* L'OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU SECOND SEMESTRE 2024

Texte original [ https://bit.ly/3uaB1BI] Pour plus de détails, cliquez sur CVO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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