Covivio et AccorInvest négocient le rapprochement de la propriété de murs et de fonds de commerce d’hôtels détenus conjointement

Covivio SA CVO.PA :
* COVIVIO ANNONCE ENTRER EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC ACCORINVEST, AFIN DE RAPPROCHER LA PROPRIÉTÉ DE MURS ET DE FONDS DE COMMERCE D’HÔTELS DÉTENUS CONJOINTEMENT
* L'OPÉRATION PRENDRAIT LA FORME D'UN ÉCHANGE DE FONDS DE COMMERCE, ACTUELLEMENT DÉTENUS PAR ACCORINVEST, CONTRE DES MURS D'HÔTELS APPARTENANT À COVIVIO HOTELS
* A L'ISSUE DE L'OPÉRATION, 24 HÔTELS SERAIENT DÉSORMAIS DÉTENUS EN MURS ET FONDS PAR COVIVIO HOTELS ET 10 PAR ACCORINVEST
* L'OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU SECOND SEMESTRE 2024
Texte original [ https://bit.ly/3uaB1BI] Pour plus de détails, cliquez sur CVO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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