information fournie par Reuters • 28/05/2026 à 18:39

Covivio dévoile un projet de tour de 130 mètres à Berlin

Covivio SA CVO.PA :

* UN PROJET DE TOUR DE 130 MÈTRES DE HAUTEUR EN CŒUR D'ALEXANDERPLATZ

* 60 000 M² DE SURFACE

* SA LIVRAISON EST ATTENDUE POUR S2 2027

Texte original [https://l1nq.com/pbxwlw0] Pour plus de détails, cliquez sur CVO.PA

(Rédaction de Gdansk)