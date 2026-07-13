Pas encore d'accord sur un 21e train de sanctions visant Moscou-Kallas

Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère de l'UE, se rend en Bosnie-Herzégovine

Les pays de ‌l'Union européenne ne sont pas encore parvenus à ​un accord sur un 21e train de sanctions contre la Russie, mais pourraient décider lundi d'ajouter 250 ​personnes et entités à leur liste de sanctions, a déclaré ​la cheffe de la diplomatie ⁠européenne, Kaja Kallas.

"Nous espérons parvenir à un ‌accord sur 250 inscriptions (...) ce serait le plus grand nombre que nous ayons jamais ​adopté", a-t-elle ‌affirmé avant une réunion des ministres des ⁠Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles.

Elle a néanmoins précisé que "s'agissant du 21e paquet, il reste encore ⁠certaines questions en ‌suspens".

Dans le même temps, le ministre ⁠lituanien des Affaires étrangères, Kestutis Budrys, a expliqué ‌que les États membres n'étaient pas ⁠encore parvenus à une décision concernant un ⁠projet d'interdiction des ‌services maritimes et un durcissement des restrictions visant ​le gaz naturel liquéfié ‌russe.

"Je veux voir si nous sommes suffisamment sérieux. Nous ne pouvons ​pas placer les intérêts économiques au-dessus des intérêts de sécurité (...) c'est une tendance très ⁠dangereuse", a-t-il déclaré aux journalistes.

Ces discussions mettent en lumière les divisions persistantes au sein du bloc sur l'ampleur et la portée des nouvelles mesures destinées à accentuer la pression sur Moscou.

(Bart Meijer; version ​française Nicolas Delame)