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Covivio dévoile un projet de tour à Berlin
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 08:05

Le groupe immobilier Covivio dévoile "030BLN", un projet de tour de 130 mètres de hauteur à Berlin, implantée en plein coeur d'Alexanderplatz, "appelée à devenir un nouveau repère urbain de la capitale allemande". Sa livraison est attendue pour le 2e semestre 2027.

Totalisant 60 000 m² de surface sur 33 étages, l'édifice accueillera des commerces, des espaces de restauration, des bureaux et près de 300 appartements opérés avec une offre de services étendue, "incarnant ainsi une vision intégrée et vivante de la ville de demain".

"Le projet se distingue par une façade contemporaine affirmée, associée à une esthétique intérieure brute qui dialogue avec l'héritage architectural socialiste berlinois des années 1960, dans une approche qui fait écho à la diversité urbaine de Berlin", explique Covivio.

"Le nom du projet en est lui-même le reflet : "030", indicatif téléphonique historique de la capitale, ancre le projet dans son territoire, tandis que "BLN", abréviation internationale de Berlin, lui confère une dimension résolument ouverte sur le monde", poursuit le groupe.

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