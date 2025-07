Covivio bien orienté grâce à un plus grand optimisme sur les objectifs annuels

(AOF) - Covivio (+4,06% à 53,85 euros) est propulsé en tête du SBF 120 par le relèvement de ses objectifs de profits pour 2025. Le groupe immobilier table dorénavant sur un résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) d'environ 515 millions d'euros, contre un montant de 495 millions d'euros visé auparavant. Cette nouvelle cible est supérieure de 8% au résultat net récurrent réalisé par la foncière en 2024.

Les signes d'un nouveau cycle se confirment

Covivio a justifié son plus grand optimisme par les conditions de financement meilleures qu'attendu, le travail d'asset management et les bonnes performances opérationnelles du semestre.

Le groupe considère également que les signes d'un nouveau cycle se confirment. L'Europe a enregistré une croissance notable de 11% dans les volumes d'investissement entre janvier et juin. Parallèlement, le marché des bureaux montre des signes de stabilisation en termes de demande placée, avec des perspectives plus favorables pour un équilibre futur entre l'offre et la demande. En Allemagne, le secteur résidentiel est marqué par une pénurie croissante de logements, entraînant une hausse constante des loyers. À Berlin, par exemple, les loyers ont augmenté de 5% sur une année. Enfin, le secteur hôtelier en Europe affiche une croissance annuelle des revenus par chambre (RevPAR) de 2,5% en moyenne jusqu'à la fin mai 2025.

Premier semestre favorable

Sur la première partie de 2025, le résultat net récurrent a progressé de 14% à 263,2 millions d'euros. Dans le même temps, les revenus ont augmenté de 8,9% en données publiées, et de 4,9% à périmètre constant, pour s'établir à 355,7 millions d'euros (356 millions d'euros part du groupe).

Le patrimoine de Covivio a connu une croissance de 3,1% à périmètre courant, à 16 milliards d'euros en part du groupe, grâce notamment aux investissements en hôtels et à l'acquisition de la quote-part minoritaire dans CB21. À périmètre constant, les valeurs d'actifs ont augmenté de 1,5% sur six mois.

Le ratio d'endettement (LTV) est ressorti à 39,8% (vs 38,9% fin 2024), en ligne avec la politique Groupe de ratio LTV inférieur à 40%.

L'actif net réévalué de continuation (EPRA NTA) s'est élevé à 8,962 milliards d'euros et 80,40 euros par action, en hausse de 3,5% sur un an.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Quatrième foncière européenne, opérateur global de la conception à la gestion, intervenant dans les bureaux, l’hôtellerie et le résidentiel allemand ;

- Patrimoine de 23,1 Mds€ réparti à 94 % sur 3 pays stratégiques : Allemagne pour 43 %, France pour 33 % et Italie pour 17 % ;

- Portefeuille générant 1 Md€ de revenus provenant des bureaux (50 %) en France, Italie et Allemagne, du résidentiel allemand (30 %) et de l’hôtellerie européenne (20%) ;

- Ambition ;

- fondée sur la présence au cœur des métropoles européennes,,

- visant pour 2030 l’équilibre du patrimoine entre les actifs de bureaux, d’hôtellerie et du résidentiel allemand, l’offre servicielle ou « hospitality » aux utilisateurs et la diminution de l’usage de capitaux via l’asset management ;

- Capital ouvert avec des actionnaires puissants -la famille Del Vecchio (27,6 % et + 40 % des droits de vote), ACM (8, %), Prédica (8,3 %) et Covea (7,3 %)- Jean Luc Biamonti présidant le conseil de 14 administrateurs, Christophe Kullmann étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires axée sur la prise en compte des besoins des utilisateurs :

- rationalisation et structuration des expertises (bureaux partagés ou opérés, smart building…) avec la nouvelle division européenne « customer experience »,

- hôtellerie : passage du statut d’investisseur à celui d’opérateur (gestion des 24 hôtels opérés en France et Belgique via la plateforme WiZiU) et extraction du potentiel de croissance par indexation, réversion et travail d’asset management

-échange d’actifs avec AccorInvest, renforcement dans Covivio hôtels,

- résidentiel : création à Berlin d’une société commune avec la Caisse des dépôts et déploiement de l’offre de résidentiel géré,

- bureaux : recentrage à 80 % en 2030 dans les centres-villes, renforcement en Europe du sud, « premiumisation » des bâtiments et offre de services associés,

- innovation visant à inventer les usages, bâtir des immeubles intelligents et créer de la valeur via la gestion des données ou l’intégration dans le process industriels de solutions créées par les start-ups partenaires ;

- Stratégie environnementale de recul de 40 % des émissions de CO2 en 2030 vs 2010, via 235 M€ d’investissements dédiés :

- décarbonisation de l’énergie et focus sur la biodiversité,

- transformation de la totalité de la dette en emprunts verts (64 % en 2024) ;

- Pipeline engagé : 70 M€ de loyers attendus d’ici 2027, pour 700 M€ d’investissement ;

- Bilan maîtrisé, avec une dette donnant un ratio LTV de 40,3 % et un effet de levier de 11,4 face à 2,5 Mds€ de liquidités.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 79,8 €, à comparer au cours de Bourse, et du taux d’occupation des bureaux et hôtels, à + 97 % ;

- Attente d’une prise de contrôle total de la filiale Covivio Hôtels par offre publique d’échange, soit 41,8 % des actions contre des actions Covivio ;

- Objectif 2025 : résultat net récurrent d’environ 495 M€ en hausse de 4 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 3,5 € avec taux de distribution supérieur à 80 % .