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Covivio affiche une hausse des revenus de 2,5% à fin mars
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 18:25

Les revenus s'inscrivent à 248 MEUR à 100% et 166 MEUR en part du groupe, en hausse annuelle de 2,5% à périmètre courant à fin mars 2026, principalement liée à la croissance des revenus à périmètre constant, de 2,4%.

Cette progression est portée par l'indexation (1,2 pt), la hausse du taux d'occupation (0,3 pt) et la croissance des loyers des relocations et renouvellements (0,9 pt).

En bureaux, la croissance à périmètre constant ressort à 2,1%. Malgré la baisse du poids de l'indexation (contribution de 0,9 pt), les revenus ont été portés par la hausse du taux d'occupation des derniers trimestres (contribution de 0,8 pt) et de réversion locative positive (0,4 pt), en particulier à Milan, précise le groupe.

En hôtellerie, la croissance de 1,4% à périmètre constant se décompose entre 1,1% sur les loyers fixes (effet indexation) et 2,0% sur les revenus variables.

Le poids des revenus variables dans le chiffre d'affaires de l'activité hôtels est traditionnellement plus faible au 1er trimestre en raison de la saisonnalité de l'activité (30% des revenus hôtels du T1 2026 contre ~45% sur l'année), souligne le groupe. A périmètre courant, la croissance plus mesurée, de 0,8%, est liée à l'impact des travaux de rénovations.

En résidentiel allemand, la croissance à périmètre constant est bien orientée, à 3,6%, grâce à 1,7 pt d'indexation, 1,0 pt d'impact des travaux de modernisation et 1,1 pt d'effet des relocations.

Le groupe a initié de nouveaux programmes de modernisations qui vont être exécutés les prochains mois et qui pèsent provisoirement sur la croissance à périmètre constant.

"Le groupe continue à bénéficier d'une forte visibilité de ses revenus locatifs grâce à un taux d'occupation de 96,8% et une durée moyenne ferme des baux de 6,3 ans" rajoute la direction.

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