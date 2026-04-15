Covivio affiche une hausse des revenus de 2,5% à fin mars
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 18:25
Cette progression est portée par l'indexation (1,2 pt), la hausse du taux d'occupation (0,3 pt) et la croissance des loyers des relocations et renouvellements (0,9 pt).
En bureaux, la croissance à périmètre constant ressort à 2,1%. Malgré la baisse du poids de l'indexation (contribution de 0,9 pt), les revenus ont été portés par la hausse du taux d'occupation des derniers trimestres (contribution de 0,8 pt) et de réversion locative positive (0,4 pt), en particulier à Milan, précise le groupe.
En hôtellerie, la croissance de 1,4% à périmètre constant se décompose entre 1,1% sur les loyers fixes (effet indexation) et 2,0% sur les revenus variables.
Le poids des revenus variables dans le chiffre d'affaires de l'activité hôtels est traditionnellement plus faible au 1er trimestre en raison de la saisonnalité de l'activité (30% des revenus hôtels du T1 2026 contre ~45% sur l'année), souligne le groupe. A périmètre courant, la croissance plus mesurée, de 0,8%, est liée à l'impact des travaux de rénovations.
En résidentiel allemand, la croissance à périmètre constant est bien orientée, à 3,6%, grâce à 1,7 pt d'indexation, 1,0 pt d'impact des travaux de modernisation et 1,1 pt d'effet des relocations.
Le groupe a initié de nouveaux programmes de modernisations qui vont être exécutés les prochains mois et qui pèsent provisoirement sur la croissance à périmètre constant.
"Le groupe continue à bénéficier d'une forte visibilité de ses revenus locatifs grâce à un taux d'occupation de 96,8% et une durée moyenne ferme des baux de 6,3 ans" rajoute la direction.
Valeurs associées
|58,1500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
L'investisseur technologique néerlandais Prosus a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 4,5% dans la société allemande Delivery Hero à Uber pour environ 270 millions d'euros. Prosus vend 13,6 millions d'actions de Delivery ... Lire la suite
-
Plus des trois quarts des pays européens ont recours à des services de cloud (informatique à distance) américains pour des fonctions essentielles à leur sécurité nationale, alerte un rapport publié vendredi, pointant les risques que fait peser cette dépendance ... Lire la suite
-
1er-Mai : il "est utile d'avoir des boulangeries ouvertes", reconnaît Sophie Binet, qui demande tout de même que la proprosition de loi soit "enterrée"
La proposition de loi Attal -repoussée- était une "catastrophe" et "ouvrait tous azimuts la possibilité de travailler le 1er-Mai". Les boulangeries, oui, mais pas les fleuristes. La patronne de la CGT, Sophie Binet, reconnaît qu'il "est utile d'avoir des boulangeries ... Lire la suite
-
Lundi 13 avril CAC 40 : -0,29% à 8.235,98 points et 3,8 milliards d'euros échangés La séance La Bourse de Paris a démarré la semaine en baisse, minée par la perspective d'un blocus du détroit d'Ormuz promis par l'administration américaine, et en attendant les premiers ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer