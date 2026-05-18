Covivio acquiert un hotel en Espagne pour €43,5 mlns

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information fournie par Boursorama avec AFP•18.05.2026•18:57•
Banijay Group, société mère du géant de l'audiovisuel Banijay et de l'opérateur de paris sportifs Betclic, a connu un premier trimestre 2026 "solide", avec un chiffre d'affaires en hausse, et espère des retombées positives de la Coupe du monde de foot dans ses ...
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Présenté comme le chef "incontestable" du clan Yoda, Félix Bingui a nié lundi, au premier jour de son procès, toute implication dans le réseau criminel qui a contrôlé l'un des plus juteux points de deal de Marseille avant d'être défait par la DZ Mafia au terme ...
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