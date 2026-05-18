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Covivio acquiert un hotel en Espagne pour €43,5 mlns
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 18:07

Covivio SA CVO.PA :

* ACQUISITION, À TRAVERS COVIVIO HOTELS, D’UN HÔTEL DE 440 CHAMBRES À TORREMOLINOS, EN ESPAGNE

* OPÉRATION ADOSSÉE À UN CONTRAT DE BAIL DE 20 ANS

* LE MONTANT DE L’INVESTISSEMENT S’ÉLÈVE À EUR 43,5 MLNS

Texte original nNDLRBPtY Pour plus de détails, cliquez sur CVO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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