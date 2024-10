Covid-19 : Pfizer et BioNtech obtiennent l'invalidation de deux brevets de Curevac

(AOF) - Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont obtenu l'invalidation de deux brevets de leur concurrent allemand CureVac, devant la Haute Cour de Londres. Reuters rapporte que la plainte a été déposés en septembre 2022 sur des brevets relatifs à la technologie de l'ARN messager (ARNm) de leur vaccin anti-Covid-19 et que d'autres décisions sont attendues dans ce dossier aux États-Unis et en Allemagne. La Haute Cour donné raison en juillet à Moderna jugeant que l'un des brevets d'ARNm du groupe était valide et que le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech l'avait violé.