COVID-19 : Bonduelle et ses partenaires se mobilisent pour faire face aux épreuves d'aujourd'hui et anticiper les enjeux de demain

Dans un contexte de grande incertitude, le groupe suspend ses objectifs financiers 2019-2020

Le Groupe Bonduelle a toujours pris ses responsabilités quant à la place qu'il occupe dans la chaîne d'activité agroalimentaire. Conserves, légumes surgelés, légumes frais : des incontournables d'une alimentation saine et durable qui sont au cœur des besoins quotidiens.

Aujourd'hui, cette responsabilité est plus que jamais un moteur pour l'ensemble des équipes Bonduelle qui, dans les 56 sites de production et de conditionnement du groupe, sont sur le pont pour maintenir la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

Dans le contexte de cette crise sanitaire sans précédent, la première priorité du groupe est la sécurisation du milieu du travail pour protéger et rassurer ses salariés, mais également ses fournisseurs, partenaires et clients. Ainsi, le Groupe Bonduelle a mis en place une organisation du travail spécifique et veille au respect strict des règles d'hygiène et de sécurité renforcées durant cette période.

L'engagement citoyen du groupe et de ses équipes dans le combat contre le coronavirus ne s'arrête pas au seul rôle d'acteur responsable de la chaîne alimentaire.

Un peu partout dans le monde, des initiatives et solidarités s'inventent et s'organisent pour répondre au mieux aux besoins locaux des défavorisés et des personnels soignants.

Dons de produits en faveur des familles en difficultés aux États-Unis ou dons aux Banques Alimentaires au Québec et en France, les initiatives solidaires locales se multiplient.

Cependant, alors que la crise sanitaire que nous traversons a mis en veille une grande partie de l'économie mondiale, le cycle de la nature, lui, ne s'arrête pas.

Malgré les difficultés engendrées par cette situation, l'extraordinaire mobilisation des équipes permet pour l'instant de maintenir l'activité de tous les sites et de préparer le démarrage de la campagne agricole à venir pour laquelle la disponibilité de main d'œuvre sera essentielle et demandera une forte mobilisation des acteurs.

Dans ce contexte, le Groupe Bonduelle observe une évolution contrastée de son activité selon les métiers - forte demande en grande distribution en conserve et surgelé et forte volatilité du frais, effondrement des activités de restauration hors foyer - et zones géographiques, et subit des surcoûts pour partie non répercutables. Compte tenu des incertitudes engendrées par la crise sanitaire Covid-19, l'absence de visibilité sur son évolution, et donc l'incapacité d'en anticiper les impacts, le Groupe Bonduelle suspend les objectifs indiqués à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2019-2020 qui, tels que mentionnés, n'intégraient pas les effets de la crise sanitaire. Le groupe a immédiatement engagé des actions visant à limiter les impacts défavorables de la crise Covid-19 et rappelle que sa structure financière saine et les capacités de financement disponibles et sécurisées lui permettent de faire face aux conséquences potentielles de la pandémie sur son activité.

Un point de la situation et des impacts potentiels de la pandémie sera fait à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019-2020.

A propos de Bonduelle

Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donne? pour ambition d'être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision a? long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur 120 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Dote? d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 56 sites industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients

