Covenant prévoit de lancer la production de missiles de croisière en Allemagne début 2027

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par Sabine Siebold

La start-up américaine du secteur de la défense Covenant prévoit de lancer début 2027 la production en série en Allemagne de ce qu’elle décrit comme un missile de croisière à faible coût, destiné aux pays européens qui s’empressent d’acquérir des armes à longue portée face à la menace russe grandissante.

Le missile "Anthem" de Covenant offrira une nouvelle option aux pays cherchant à élargir leurs stocks d’armes à longue portée, qui se composent actuellement d’un nombre limité de missiles très coûteux, jugés trop petits pour contrer les vastes arsenaux d’une nation telle que la Russie.

"Notre cadence de production de base au moment du lancement est de 1.000 missiles Anthem par an (...) et l’usine (est) conçue pour en produire 5.000", a déclaré Abby Denburg, présidente et directrice de la croissance de Covenant, à Reuters dans une interview publiée mercredi.

"Notre objectif est d’atteindre les 5.000 d’ici 2028, ou au moins d’atteindre un rythme de production de 5.000 au cours de l’année 2028", a ajouté Michael Kaufman, cofondateur et directeur général, en référence au site de production situé dans l’État de Saxe, à l’est du pays.