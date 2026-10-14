Covéa Finance renforce son équipe actions européennes

(Zonebourse.com) - Covéa Finance, société de gestion du groupe Covéa (MAAF, MMA, GMF et le réassureur mondial avec la marque PartnerRe) annonce deux nominations. Fabrice Foy a été nommé responsable des mandats en actions européennes. Raphaël Dubois occupe le poste de gérant actions européennes. Tous deux reporteront à Julien Chevalier, responsable de la gestion actions européennes.

Fabrice Foy est diplômé de masters en mathématiques appliquées et de data science de l'Université de Bordeaux et de l'Institute of Technology de l'Illinois. Il a débuté sa carrière comme analyste quantitatif chez UBS pendant 2 ans avant d'occuper chez CCR asset management un poste de gérant quantitatif jusqu'en 2015. Depuis 11 ans, il occupait notamment les fonctions de gérant de portefeuille senior multi-actifs chez UBS aux Etats-Unis.

Raphaël Dubois, 49 ans, est diplômé de l'Université Paris Dauphine en gestion de patrimoine et finances. Il a débuté sa carrière en 2008 chez Edmond de Rothschild en qualité de gérant métaux et infrastructure, avant de rejoindre Exane pour couvrir les secteurs énergie et ressources naturelles jusqu'en 2019 en tant qu'analyste buy side. En 2020, il rejoint la banque d'investissement de la Société Générale comme analyste en charge du secteur de l'énergie, puis Millenium en 2023 pour couvrir le secteur Oil & Gaz.

Covéa Finance gère plus de 86 milliards d'euros d'encours, dont plus de 6,2 MdsEUR en actions européennes, pour le compte des sociétés d'assurance du groupe (MAAF, MMA, GMF), de clients institutionnels, ainsi que d'une clientèle de particuliers, notamment via des contrats d'assurance vie, et de partenaires distributeurs tels que les conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

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