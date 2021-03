Covéa Actions Monde : cibler les leaders d'aujourd'hui et de demain

Les points clés

Un fonds actions internationales axé sur la thématique du leadership

Une stratégie d'investissement centrée sur les sociétés leaders d'aujourd'hui et celles de demain

Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée en charge de la gestion du fonds

Vincent Haderer, responsable du pôle Actions Amérique et Monde, nous en dit plus sur Covéa Actions Monde

Quel est l'objectif du fonds ?

Le fonds cible, au niveau mondial, des sociétés qui sont leaders sur leur marché et qui sont donc capables de croître de manière régulière et de créer, sur le long terme, de la valeur pour leurs actionnaires.

Comment s'articule votre approche d'investissement ?

Notre gestion s'appuie sur deux piliers majeurs. Le premier consiste au décryptage des perspectives économiques et financières qui sont élaborées trois fois par an, de manière collégiale en impliquant l'ensemble des équipes de Covéa Finance. Ce travail collectif et très rigoureux permet d'établir un cadrage macroéconomique précis et ainsi de poser les bases de nos principales thématiques d'investissement tout en commençant à identifier l'univers de valeurs cibles répondant à nos stratégies. Le deuxième pilier consiste à définir précisément la notion de leadership car, pour investir, il nous fallait explorer le concept dans toutes ses dimensions. Nous ne voulions pas nous contenter d'une simple analyse de parts de marché, trop réductrice. Nous avons donc élaboré une définition du leadership autour de quatre grands axes que sont la vision de l'entreprise, sa stabilité, sa rentabilité et sa position dominante. Ces quatre axes nous permettent de valider qu'une société est bien leader. Il suffit pour cela qu'elle réponde au moins à l'un de ces axes pour qu'un cercle vertueux puisse s'initier et que l'entreprise réponde progressivement à chacun d'eux.

Nos 4 grands axes de sélection de valeurs

Performances cumulées - au 31/01/2021

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

(1)55% S&P 500 + 30% MSCI Pan Euro + 15% MSCI Asia (dividendes nets réinvestis)

Avertissements :

Les principaux risques du fonds sont les suivants : risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de surexposition du fonds, risque de contrepartie, risque de change et risque lié aux matières premières. Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous référer au DICI et au prospectus du fonds

