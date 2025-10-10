Couverture d’analyste indépendante mise à jour sur Rapid Nutrition PLC publiée par The Zephirin Group

Londres, Royaume-Uni – 10 octobre 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), société internationale de santé et de bien-être, informe qu’un rapport de recherche d’analyste indépendant mis à jour a été publié par The Zephirin Group, société mondiale d’analyse financière indépendante.



Ce nouveau rapport propose une analyse indépendante des développements récents de Rapid Nutrition, tout en examinant les événements majeurs à venir sur les marchés clés ainsi que les dynamiques sectorielles plus larges liées aux initiatives de croissance de la Société.



Les actionnaires et les investisseurs professionnels peuvent accéder au rapport via la section Relations Investisseurs du site web de la Société, après avoir complété la procédure d’auto-certification confirmant leur statut d’investisseur qualifié :



Le rapport complet est disponible sur le site Internet de la société.





Veuillez noter : Ce rapport a été préparé de manière indépendante par The Zephirin Group et reflète exclusivement ses propres opinions. Il ne doit pas être considéré comme une déclaration ou des orientations émanant de Rapid Nutrition PLC. L’accès est strictement réservé aux investisseurs professionnels et qualifiés. Les visiteurs devront confirmer et accepter les conditions générales applicables avant de pouvoir consulter le rapport.