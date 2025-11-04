Coûts, "exigences administratives"... Nokia annonce vouloir se retirer de la Bourse de Paris

Le groupe finlandais appelle les investisseurs dont les actions sont cotées à la Bourse de Paris à "consulter leurs conseillers financiers et/ou leurs dépositaires afin d'évaluer les conséquences" de cette radiation, qui doit encore être approuvée par le Conseil d'administration d'Euronext Paris.

( AFP / JOSEP LAGO )

Nouvel épisode dans les retraits de cote sur la place parisienne. Nokia a annoncé mardi 4 novembre son intention de soumettre une demande de radiation de ses actions cotées à la Bourse de Paris, citant des raisons liées aux "volumes d'échanges, aux coûts et aux exigences administratives".

"Les actions de Nokia resteront cotées sur le Nasdaq Helsinki, et ses American Depositary Receipts (ADR) resteront cotés à la Bourse de New York", a annoncé le fabricant finlandais d'équipements télécoms, dans un communiqué. Ce retrait de la cotation du fabricant finlandais est soumis à l'approbation du Conseil d'administration d'Euronext Paris. Une fois approuvée, la radiation devrait prendre effet dans les trois mois suivant, a ajouté le groupe.

"La décision de Nokia de déposer cette demande de radiation fait suite à un examen des volumes d'échanges, des coûts et des exigences administratives liés à sa cotation sur Euronext Paris", a relevé Nokia, sans donner plus de détails. Contacté par l'AFP, le groupe n'a pas répondu dans l'immédiat.

Paris n'a plus la cote

Selon une étude du cabinet Ernst & Young, à la Bourse de Paris, la tendance est à un recul du nombre d'introductions en bourse et un solde net entrées/sorties négatif: en 2024, seules quatre entreprises ont été cotées et 36 sont sorties. Les derniers mois ont notamment été marqués par les départs de l'énergéticien Neoen, l'expert en cybersécurité Exclusive Networks, ou encore le logisticien Clasquin.