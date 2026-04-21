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Courses hippiques-Churchill Downs achète la propriété intellectuelle de Preakness pour 85 millions de dollars
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 21:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Churchill Downs Incorporated a annoncé mardi qu'elle avait conclu un accord définitif pour acquérir la propriété intellectuelle des Preakness Stakes et des Black-Eyed Susan Stakes auprès de 1/ST Racing pour 85 millions de dollars, dans le cadre d'une transaction qui réunit les deux premières étapes de la Triple Couronne des courses de pur-sang américaines.

Les parties prévoient que la transaction, qui est soumise aux conditions habituelles, sera conclue après la course des Preakness Stakes du 16 mai à Laurel Park, dans le Maryland.

Churchill Downs, qui accueille le Kentucky Derby, a déclaré dans un communiqué de presse qu'il accorderait à l'État du Maryland une licence sur les droits de propriété intellectuelle nécessaires pour organiser les courses Preakness Stakes et Black-Eyed Susan Stakes, en échange d'une redevance annuelle.

"Cette acquisition ajoute à notre portefeuille l'une des marques les plus emblématiques du sport américain et s'inscrit dans notre stratégie d'investissement dans des actifs de premier ordre liés aux courses de chevaux de race Thoroughbred et présentant un potentiel de croissance à long terme", a déclaré Bill Carstanjen, président-directeur général de CDI.

"En conservant la propriété intellectuelle de Preakness dans le secteur des courses, CDI soutiendra les efforts visant à réaliser pleinement le potentiel d'un Pimlico réaménagé et des Preakness Stakes dans le cadre de la Triple Couronne et du paysage plus large des sports et des divertissements."

Les Preakness Stakes, courus pour la première fois en 1873, constituent la deuxième étape de la Triple Couronne des courses de pur-sang américaines. La Black-Eyed Susan est une course de premier plan pour les pouliches de trois ans, traditionnellement organisée au Pimlico Race Course le jour précédant le Preakness.

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