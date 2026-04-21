Le Real Madrid retrouve le chemin de la victoire
Real Madrid 2-1 Alavés
Buts : Mbappé (30 e ) et Vinicius (50 e ) pour les Merengue // Martinez (90+3 e ) pour les Babazorros
Le Real encore en course pour le titre ? Ce mardi soir à Santiago Bernabeu, les Madrilènes n’avaient plus le droit à l’erreur face à la faible équipe d’Alavés, toujours en course pour le maintien. Rapidement, Kylian Mbappé et les siens montrent que la réussite est de retour, moins d’une semaine après l’élimination en Ligue des champions face au Bayern. À la demi-heure de jeu, la frappe du Français, déviée malencontreusement par un défenseur d’Alavés, termine sa course au fond des filets (1-0, 30 e ). …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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