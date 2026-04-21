La folle remontada de l'Inter Milan
Inter Milan 3-2 Come
Buts : Baturina (32 e ) et Da Cunha (48 e ) pour Come // Calhanoglu (69 e et 86 e ) et Sucic (89 e ) pour les Nerazzurri
Équipe surprise de la saison, Come a vécu une salle soirée à Giuseppe Meazza. Dix huit-jours après la demi-finale aller de la Coupe d’Italie conclue sur un score nul et vierge, l’Inter et Come se retrouvaient pour une place en finale. Alors que les hommes de Cesc Fabregas menaient 2-0 jusqu’à la 69 e minute de jeu, les vieux briscards de l’Inter Milan ont joué un mauvais tour à leur voisin du nord. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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