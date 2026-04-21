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La folle remontada de l'Inter Milan
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 23:02

La folle remontada de l'Inter Milan

La folle remontada de l'Inter Milan

Inter Milan 3-2 Come

Buts : Baturina (32 e ) et Da Cunha (48 e ) pour Come // Calhanoglu (69 e et 86 e ) et Sucic (89 e ) pour les Nerazzurri

Équipe surprise de la saison, Come a vécu une salle soirée à Giuseppe Meazza. Dix huit-jours après la demi-finale aller de la Coupe d’Italie conclue sur un score nul et vierge, l’Inter et Come se retrouvaient pour une place en finale. Alors que les hommes de Cesc Fabregas menaient 2-0 jusqu’à la 69 e minute de jeu, les vieux briscards de l’Inter Milan ont joué un mauvais tour à leur voisin du nord.

MBC pour SOFOOT.com

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