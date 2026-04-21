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Lens détruit Toulouse et verra le Stade de France
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 23:25

Lens détruit Toulouse et verra le Stade de France

Lens détruit Toulouse et verra le Stade de France

Dominateur de A à Z, Lens s'est tranquillement qualifié en finale de la Coupe de France face à des Toulousains amorphes. Les Sang et Or disputeront leur quatrième finale dans cette compétition le 22 mai prochain au Stade de France. Un nouvel exploit dans une saison toujours plus historique pour le club artésien.

Lens 4-1 Toulouse

Buts : Thauvin (9 e ), Saint-Maximin (19 e ), Udol (35 e ), Thomasson (75 e ) pour les Sang et Or // Hidalgo (21 e ) pour les Violets

Une demi-finale de Coupe de France est toujours une soirée à part. Un match à ne pas manquer, à ne pas louper pour espérer briller au tour suivant sur la pelouse du Stade de France. Lors de leur arrivée au Stade Bollaert à l’heure de l’apéro, Lensois et Toulousains le savaient : ce match pouvait changer l’histoire de leur club. Les Violets connaissent ce sentiment, ils ont déjà remporté la plus belle des compétitions en 2023. De leur côté, les Sang et Or, défaits trois fois en finale dans leur histoire, attendent de soulever la vieille dame depuis l’éternité. Dans cette rencontre torride entre ces deux équipes joueuses, c’est finalement le puceau de la compétition Lens qui a eu raison de l’ex vainqueur. Au gré d’un match maîtrisé des préliminaires à la touche finale, les hommes de Pierre Sage ont dominé Toulouse et verront le Stade de France le 22 mai prochain.

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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