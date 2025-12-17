Coursera et Udemy fusionnent pour une valeur de 2,5 milliards de dollars

La plateforme d'enseignement en ligne Coursera COUR.N va fusionner avec Udemy UDMY.O dans le cadre d'une opération qui valorisera l'entreprise combinée à 2,5 milliards de dollars, ont annoncé les entreprises mercredi.