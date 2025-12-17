 Aller au contenu principal
Coursera et Udemy fusionnent pour une valeur de 2,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme d'enseignement en ligne Coursera COUR.N va fusionner avec Udemy UDMY.O dans le cadre d'une opération qui valorisera l'entreprise combinée à 2,5 milliards de dollars, ont annoncé les entreprises mercredi.

